Лукашисты призвали стучать на начальников, живущих «не по средствам» 1 23.12.2022, 13:00

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Андрей Швед

На диктатора тоже напишут доносы?

Генеральный прокурор Андрей Швед 23 декабря сообщил, что в Беларуси впервые приняли «стратегию по борьбе с коррупцией». Она состоит из семи основных блоков.

При этом, по словам Шведа, основной упор сделали на то, чтобы в борьбу «максимально вовлечь общественность».

Например, уточнил генпрокурор, ведомство «ждет от людей», чтобы они «активно» сообщали в правоохранительные органы о коррупции, о том, что «отдельные должностные лица живут не по средствам».

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что у Лукашенко нашли новую шикарную резиденцию в дополнение к уже 16 дворцам, известным журналистам.

Диктатор также известен своей слабостью к дорогим бизнес-джетам, иномаркам и безвкусным предметам роскоши, наподобие золотого унитаза.

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