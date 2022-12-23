ВСУ эффектно уничтожили оккупантов, укрывшихся в промзоне под Бахмутом 23.12.2022, 13:02

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Опубликовано зрелищное видео.

В соцсетях обнародовали зрелищное видео уничтожения российских захватчиков под Бахмутом Донецкой области.

Подразделение оккупантов прорвалось на территорию промзоны на окраине города и попытались закрепиться в полуразрушенных зданиях.

🇺🇦 artillery shelling on 🇷🇺 troops hiding in Industrial Area at eastern outskirts of #Bakhmut pic.twitter.com/LLttE38pdb — C4H10FO2P (@markito0171) December 23, 2022

В свою очередь украинские разведчики их обнаружили, а артиллеристы устроили «теплый прием».

На сегодняшний день Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полгода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

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