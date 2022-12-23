В центре Мелитороля взорвали авто с сотрудниками ФСБ 23.12.2022, 13:13

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(Обновлено) В городе прогремел сильный взрыв возле парка Горького.

В центре Мелитополя раздался сильный взрыв из-за подрыва автомобиля россиян. Пока информация об их состоянии уточняется.

Об этом пишет в Telegram-канал мэр Мелитополя Иван Федоров.

«В центре Мелитополя раздался громкий взрыв. По данным очевидцев взорван автомобиль, которым пользовались рашисты. Относительно пассажиров и их состояния информация уточняется», - пишет Федоров.

По словам местного гауляйтера Владимира Рогова, взрыв якобы произошел в 12:13 у входа в парк Горького.

Позже стало известно, что в автомобиле находились два сотрудника ФСБ.

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