Телеграм-каналы: Из Беларуси закрывают выезд военнообязанным 23.12.2022, 13:22

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Ограничение коснется 40% граждан, получивших мобилизационные предписания в военкоматах.

На совещании с силовиками Лукашенко доложили о ходе отработки мобилизационных мероприятий с личным составом солдат и офицеров запаса, сообщает телеграм-канал «Белорусская разведка».

КГБ подготовил первую очередь списка военнообязанных, которым будет закрыт выезд из РБ. Он коснется около 40% граждан, недавно получивших мобилизационные предписания в военкоматах. Список подготовлен мобуправлением Минобороны и после уточнений уже передан в КГБ.

Мотивом закрытия выезда будут «интересы обеспечения национальной безопасности». Первая волна запретов, по данным авторов телеграм-канала, будет реализована сразу после рождественских праздников в январе 2023 г.

Источники канала сообщают, что точную дату введения ограничений Лукашенко определит лично. База на запрет выезда будет синхронизирована с аналогичной базой в РФ.

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