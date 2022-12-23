«Спорю на все сбережения, что в этом «белорусском» ноутбуке нет ни одной отечественной детали» 3 23.12.2022, 13:27

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Белорусы высмеяли лукашенковский H-book MAK4.

Вчера в Минске стартовали продажи «белорусских ноутбуков», с которыми опозорился Лукашенко. Примечательно, что в 2023 году планируется выпустить только около 80 моделей.

Читатели сайта Charter97.org высмеяли «отечественную разработку» H-book MAK4. Приводим их комментарии:

- Делали бы сразу мотобук на опережение.

- Компьютер за год морально устаревает на 70%. Они и так никому неинтересны, а пока дело дойдёт до массового выпуска... В общем, будут втюхивать в госорганы. Интересно, а какая там будет «операционка»? Явно не Windows и не MAC.

- Поискал по магазинам, в продаже нет - только характеристики. Ноутбук явно очень «белорусский». С таким «нутром» он и до 1000 едва дотягивает. Просто очень нужны деньги, или как продавать чужой бренд за двойную цену.

- Я готов с любым поспорить на все свои сбережения хоть завтра, что в этом «белорусском» ноутбуке нет ни одной белорусской детали, кроме наклейки. Даже кнопки из Китая. Нет в РБ ни одного производство, где могут изготовить хотя бы разъем или кнопку для «ноута».

- Я все время задаюсь вопросом - они действительно верят в то, что говорят? Если так, то это Новинки, там тоже кто-то верит, что он Наполеон.

- Лука и его холуи окончательно сошли с ума.

- Сейчас еще выпустят приказ, чтобы каждая, например, школа закупила, минимум, по несколько штук. За денежки, собранные с родителей.

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