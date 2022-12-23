ВСУ ликвидировали спецназовца из СОБР «Ахмат» 23.12.2022, 13:33

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До войны кадыровец работал таксистом.

Украинские воины ликвидировали очередного оккупанта-кадыровца. Таксист из Волгограда Рамиз Мамедов, никогда не служивший в армии, в начале ноября пошел воевать против Украины, впоследствии заключил контракт с распиаренным СОБР «Ахмат», дислоцирующимся в Чечне.

Ликвидированный «спецназовец» со знанием улиц Волгограда даже стал героем ролика, опубликованного главой Чечни Рамзаном Кадыровым. О бесславном жизненном пути 30-летнего оккупанта рассказал OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

«В Ростовской области похоронили 30-летнего «спецназовца» «Ахмата» из Волгограда, видео с которым публиковал Дон-Дон. В последние годы Рамиз Мамедов таксовал и перепродавал машины. Не имея даже опыта срочной службы, на спецоперацию пошел «добровольцем» в начале ноября, но позже заключил контракт в спецназе филиале Тик-ток войск «Ахмат»-чай, где был пулеметчиком. Во время обучения в «Ахмате», даже стал «героем» видеоролика, опубликованного у Кадырова», – написал Комахидзе.

В российских СМИ рассказали о «герое» подробнее.

«Он был в спецназе «Ахмат» пулеметчиком. У него 4 года назад военный билет и паспорт украли. Паспорт он восстановил, тогда жил в Тамбове. А военный билет ему был не нужен. Он сам на себя работал: либо таксовал, либо продавал автомобили. А потом он поехал в Волгоград и восстановил военный билет, чтобы отправиться на спецоперацию. 1 ноября он получил военный билет, а 3 ноября был уже в Чечне. Сначала поехал добровольцем, но там позже заключил контракт с Вооруженными силами Российской Федерации. Срочную службу он не проходил, по здоровью не прошел», – цитируют пропагандисты слова отца оккупанта.

В упомянутом Комахидзе ролике болезненный оккупант объяснял, почему ему не сиделось в своем Волгограде.

«Я турок-месхетинец из Волгограда. Когда я узнал, что мой сосед 2000 года рождения, которого я носил на руках еще мальчиком, до сих пор числится без вести пропавшим, я понял, что не должен сидеть дома, а должен ехать туда и отдать долг нашей стране», – пафосно заявлял Мамедов.

Пропагандисты заявили, что «обстоятельства гибели» оккупанта неизвестны, но тут же добавили, что он, конечно же, «получил смертельное ранение, выполняя боевую задачу».

Мамедова похоронили 10 декабря на хуторе Жуков Семикаракорского района Ростовской области, где сейчас живут его родители.

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