Китай отказался помогать России в войне и предоставлять ей технологии 2 23.12.2022, 13:43

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Пекин непублично поддержал санкции Запада против Кремля.

Китай, которого Кремль считает «другом», на самом деле отказывается помогать России и предоставлять ей технологии.

Вместе с этим Пекин требуют от Москвы продавать нефть со скидкой в 30% и поддерживают антироссийские санкции.

Об этом рассказал экс-посол США и член санкционной группы «Ермак-Макфол» Майкл Макфол в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

Он напомнил, что рабочая группа предлагала установить потолок цен на российскую нефть на уровне 30-35 долларов, но страны Запада решили сделать ее в $60.

«Это неправильное решение. Я считаю, это ошибка. Но деньги, которые поступали от Запада и шли на финансирование российской армии в этом году были в несколько раз меньше, чем в прошлом. И даже друзья России - Китай и Индия - платят на 30% меньше, чем Путин хочет. Я считаю, что это очень хорошо», - сказал Макфол.

По его словам, Китай непублично поддерживает санкции против России и не передает технологии, которые у него есть.

«Они очень спокойно, не публично, они не помогают Путину. И особенно когда мы говорим о технологиях, а это крайне важно. Потому что у них есть технологии, но они их не дают. И если такие союзники у России, я думаю в Кремле должны пересмотреть свои позиции в мире», - сказал Макфол.

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