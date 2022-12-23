Ученые рассказали о неожиданной пользе живых новогодних елок 23.12.2022, 13:52

Они имеют ряд неочевидных преимуществ.

Ученые говорят, что использование живых елей для новогоднего украшения дома может иметь ряд неочевидных преимуществ. В том числе, и для мировой экологии. Что делает натуральные деревья намного более предпочтительным способом украшения дома по сравнению с искусственными елками, передает BBC.

Сегодня в Великобритании ежегодно продается более восьми миллионов рождественских елок, а в США — около 25-30 млн. Александра Косиба, лесной эколог из Вермонтского университета, говорит, что вопрос использования живых деревьев гораздо шире простой претензии в духе «вы срубаете деревья и вредите природе».

«В конце концов, до того, как ее срубят и выставят напоказ, рождественскую елку выращивают на земле, которая в противном случае могла бы использоваться для других целей. В Вермонте, например, плантации рождественских елок поддерживают местную экономику и помогают сохранить землю в качестве сельского пейзажа», — говорит эколог.

Живые деревья оставляют гораздо меньший углеродный след, чем производство искусственных елок. Последние исследования также показывают, что плантации рождественских елок могут стимулировать биоразнообразие. Особенно в районах, где оно сокращается по мере интенсивного развития сельского хозяйства.

Энди Финтон, директор по охране ландшафта американской некоммерческой природоохранной организации The Nature Conservancy, говорит, что если у землевладельца есть экономически жизнеспособная ферма по производству рождественских елок, у него есть стимул поддерживать эту землю в естественном состоянии, а не продавать ее под застройку очередного жилого комплекса, торгового центра или парковки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».