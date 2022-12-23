Times: Путин отбросил Россию на 30 лет назад 23.12.2022, 13:57

При этом Запад продолжает наращивать военную поддержку Украины.

Война России против Украины настолько ослабила экономику и военный потенциал РФ, что для того, чтобы вернуться к статусу сверхдержавы, ей может понадобиться 30 лет. Об этом пишет Times, цитируя чиновников с Запада.

«Киеву удалось уничтожить половину российских танков, а Москва быстро израсходовала свои запасы ракет, боеприпасов и снарядов, – напоминает издание. – Один высокопоставленный источник в британском правительстве сообщил, что России может потребоваться от 20 до 30 лет, чтобы восстановить свою экономическую и военную мощь».

ВСУ уже ликвидировали более 100 тысяч оккупантов РФ. Тем временем Кремль потратил на войну четвертую часть бюджета федерации на год, напоминает издание.

Еще один чиновник с Запада в комментарии Times заявил, что в войне побеждает Украина: «Это видно по тому, что Россия продолжает удары по гражданской инфраструктуре, в то время как ядерная риторика Кремля поутихла».

Он также отметил, что Запад продолжает наращивать военную поддержку Украины. Об этом, в частности, свидетельствует и предоставление Киеву ЗРК Patriot.

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