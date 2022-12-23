Рвы, ежи и мины: как сейчас выглядит граница Беларуси с Украиной 2 23.12.2022, 14:05

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Фото: Соня Лукашова, Евгений Будерацкий, УП

Украинские пограничники готовятся к провокациям и возможному вторжению.

Журналисты «Украинской правды» съездили на украинско-белорусскую границу — в село Городище Ровенской области. Тут расположен одноименный пункт пропуска, через который в мирное время жители окрестных сел ходили в Беларусь собирать ягоды или проведать родственников. А белорусы приезжали в Украину, чтобы слетать из ровенского аэропорта в отпуск или отведать в местных заведениях украинской кухни. Сейчас граница в прямом смысле слова — на замке.

Когда-то мирный пункт пропуска оборудовали противотанковыми рвами и ежами, заминировали дороги. Впрочем, как говорят военные, врага, если он решит тут вновь идти на Украину, поджидают и другие ловушки.

«Чтобы подойти поближе к белорусскому пограничному пункту, придется обойти несколько рвов и баррикад, перелезть через изгороди, не наступив на шипы в асфальте. Пройтись гуськом за пограничниками заминированной дорогой. На обочине увидеть перевернутую вверх дном покореженную машину — она тоже была заминирована, взорвалась от молнии. И оказаться метрах в 200 от белорусского пункта», — пишет УП.

Между украинским и белорусским пунктами пропуска лежит автомобиль. Он был заминирован и взорвался от удара молнии

— Иногда, когда мы выходим, они (белорусские пограничники. — Прим. ред.) начинают выглядывать из леса, — рассказывают украинские пограничники.

Они говорят, что белорусы обустроили позиции для ведения огня, ставят заградительные заборы из колючей проволоки. У границы можно заметить только белорусские пограничные наряды, которые передвигаются на обычных УАЗиках или пешком.

Такое поведение, отмечают, больше похоже на подготовку к обороне, чем нападению. Однако не исключают, что Беларусь может готовить провокации, имитировать нападение со стороны Украины, чтобы оправдать свою агрессию.

Рассказывают, недавно на границе задержали шестерых граждан Юго-Восточной Азии, шедших из Беларуси. Пограничники не исключают, что их отправили специально, чтобы «прощупать охрану».

О белорусской стороне границы представители местной теробороны говорят, что там стоят «и белорусы, и россияне, но белорусов больше».

У военных вблизи белорусской границы есть свой «пункт несокрушимости» — мобильные душевые и стиральные машины

Раньше быт людей в украинско-белорусском приграничье был завязан на «дружбе народов», в память о которой тут стоит стела с украинской и белорусской символикой. Местные власти ее сносить не спешат, хотя теперь белорусский флаг ассоциируется с изменой и руководством России.

«Враг Украины — это не народ Беларуси, а военно-политическое руководство. Верим, что после нашей победы возобновятся отношения. Очень важно иметь соседа, с которым ты можешь торговать, поддерживать деловые и социально-культурные отношения. А когда у тебя на карте точка, где разворачивается даже аист, это плохо», — рассуждает глава Ровенской области Виталий Коваль.

Однако и после 10 месяцев рытья окопов и укрепления границы большинство уверены, что белорусы войны не хотят — как военные, так и гражданские. И сейчас только от белорусской стороны зависит, будут ли зарыты эти рвы или придется отгораживаться от соседа еще и высокими толстыми стенами.

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