«Алексеевич» помог: бойцы ВСУ рассказали об уничтожении вертолета КА-52 «Аллигатор» 23.12.2022, 14:12

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иллюстрационное фото

Российскую «гордость» приземлили одним точным выстрелом.

Аэроразведчики на Сватовском направлении скорректировали зенитчиков и те метким выстрелом ракеты С-300 уничтожили вражеский вертолет в небе над Луганщиной. Две недели назад видео этой операции облетело соцсети, говорится в материале ТСН.

Тогда вражеский КА-52 на высоте в полкилометра прикрывал два российских МИ-24, пока те обстреливали позиции наших защитников неуправляемыми авиационными ракетами.

«КА-52 оснащен системой «Витебск» — купол, пускающий препятствия, чтобы радары наших ПВО комплексов не увидели их, не смогли по ним скорректироваться», — объясняет военнослужащий пограничного отряда аэроразведки «Админ».

Именно его группа вовремя передала данные о вражеских целях зенитчикам, а те уничтожили «Аллигатор», ценой более 16 миллионов долларов, единственным точным выстрелом. На кадрах было хорошо видно, как после попадания ракеты С-300 российский КА-52 загорается в воздухе.

«Славноизвестный КА-52 стал присробноизвестным, так что, русские Ваньки, летите домой, пока винты крутятся, потому что прилетит «Алексеевич» и скорректирует на вас огонь», — предупреждает «Админ».

«Алексеевичем» аэроразведчики называют разведывательный коптер, который выискивает на Сватовском направлении вражескую технику, фиксирует перемещение войск и передает картинку в онлайн-режиме командованию. Поражение русского вертолета военные наблюдали в прямом эфире.

Эти бойцы первыми обнаруживают скопления русских войск, которые вскоре точным ударом будут уничтожены. Их ежедневная работа в любую погоду — видеть линию фронта и вовремя реагировать на действия оккупантов.

Ребята вспоминают, что в тот день, когда сбили вражеский КА-52, стоял туман, батарейка коптера была почти на нуле, а лопасти обмерзли, но железная техника в небе выдержала все препятствия, пока корректировала залпы зенитчиков. «Это его второй полет и он так хорошо себя показал», — рассказывают ребята.

Жечь российские танки и артиллерийские установки «железные глаза с неба» продолжают и днем и ночью. В умелых руках аэроразведчиков не только тяжелая броня, но и вражеские вертолеты, будут падать с неба, загораясь на украинской земле.

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