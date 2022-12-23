Партия экс-президента Украины Порошенко передала полку Калиновского помощь на фронт 2 23.12.2022, 14:22

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Белорусские добровольцы получили снаряжение для ведения зимней войны.

Народный депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко передала помощь полку Калиновского.

«Если кто-то и держит веру, что белорусы — не россияне, то это именно полк Калиновского. Эти мужественные мужчины и женщины с оружием в руках вместе с украинскими воинами отстаивают демократию, право народов на суверенитет и независимость. И поэтому имеют уважение украинцев», — написала Ирина Геращенко в Facebook.

Депутат уточнила, что белорусским добровольцам передали буржуйки и зимнюю форму.

В октябре этого года представительница фракции «Европейская солидарность» вместе с другими депутатами приняла участие во встрече с представителями полка Калиновского, на которой представители полка и депутаты обсудили вопросы белорусско-украинских отношений в контексте российской агрессии.

Напомним, сегодня мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что в случае наступления из Беларуси полк имени Кастуся Калиновского будет переведен на защиту северной границы Украины

«Буквально несколько дней назад у меня была встреча с руководителем полка Калиновского — это действительно настоящие патриоты Беларуси. В случае интервенции со стороны Беларуси этот полк будет сниматься с востока и переходить именно на белорусскую границу, чтобы в первых рядах защищать Украину и потом освобождать Беларусь от диктатора Лукашенко», — сказал мэр Житомира.

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