Оккупанты снесли в Мариуполе драмтеатр, в котором РФ разбомбила мирных жителей 3 23.12.2022, 14:21

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Фото: EPA

Захватчики уничтожают следы своих преступлений.

Российские оккупанты разрушили драматический театр в Мариуполе Донецкой области, сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Оккупанты уничтожают следы своих преступлений, и им абсолютно все равно – это культурная достопримечательность или просто достояние другой культуры. Драмтеатр в Мариуполе, как и город, стал символом этой войны. Войны против украинской культуры, которую россияне ведут многие столетия. Привлечение к ответственности преступников должно быть неизбежным», – написал он и опубликовал видео, на котором видно, как техника сносит театр.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнил, что оккупанты решили полностью демонтировать заднюю и центральную части театра, а фронтальную не будут сносить – оставят как «основу реконструкции».

«То есть демонтируются только те части здания, которые доказывают бомбардировку, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри. Более 300 мариупольцев погибли. Весь мир вздрогнул. А россияне продолжают цинично делать вид, что ничего. Мразь. Настоящая мразь. Правду все равно не скрыть. Достаточно видеодоказательств, показаний свидетелей и выживших. Возмездие неотвратимо. Однако второй раз за последние 100 лет россияне строят драмтеатр на костях погибших буквально. В советское время он был построен в месте захоронения солдат вермахта, которые были эксгумированы только в 2017–2018 годах. Теперь планируют строить на костях мариупольцев», – добавил он.

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