В гомельской колонии № 4 умерла осужденная 1 23.12.2022, 14:32

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Об этом стало известно правозащитникам.

В Гомельской исправительной колонии № 4 для женщин умерла осужденная. Как стало известно правозащитникам, это произошло в ночь с 14 на 15 декабря.

Одну из заключенных, которая находилась в медицинском боксе колонии, экстренно отвезли в реанимацию городской больницы, но спасти ее не удалось.

Как рассказали врачи, на которых ссылаются правозащитники, причина в халатности медиков колонии. Они до последнего не хотели вывозить женщину в гражданскую больницу. В результате заключенной не смогли своевременно оказать медпомощь. Фамилию умершей и статью, по которой она была осуждена, врачи не назвали.

Правозащитники сообщают, что в самой женской колонии анонсированы перемены к худшему. Так, с нового года уменьшится количество звонков: останется всего один видеозвонок через интернет-мессенджеры, телефонных звонков станет на один меньше.

— Администрация колонии недовольна тем, что родные узниц узнают об их болезнях. В настоящее время практически все осужденные женщины переболели простудными заболеваниями, некоторые болеют повторно, что становится очевидно при разговоре по телефону, — говорят правозащитники.

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