Не только ЗРК Patriot: чего добился Зеленский во время поездки в США 23.12.2022, 14:40

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Фото: Офис президента Украины

Есть важные нюансы.

В среду, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Соединенные Штаты, впервые с начала полномасштабной войны совершив поездку за границу. В Вашингтоне Зеленский встретился с американским президентом Джо Байденом и выступил в Конгрессе.

Как повлияет поездка президента и украинской делегации на поддержку Украины в войне и будет ли Белый дом выступать за полную победу ВСУ в войне - об этом пишет «Апостроф».

Первой в графике визита украинской делегации в США стала встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. После переговоров двух глав государств с глазу на глаз состоялась пресс-конференция. На ней Байден упомянул о поддержке, которую США оказывают Украине в течение конфликта, и подчеркнул, что для мира важно услышать позицию Зеленского. Также хозяин Белого дома подчеркнул, что и демократы, и республиканцы выступают за помощь Украине.

В свою очередь Зеленский поблагодарил США за поддержку и выразил надежду, что она будет продолжаться в будущем, несмотря на изменения в составе американского Конгресса (в котором контроль над нижней палатой получили республиканцы). Напомнил украинский президент и о том, что важнейшая задача Украины – пройти нынешнюю зиму на фоне российских ударов.

После разговора с Байденом Владимир Зеленский выступил с речью в Конгрессе США. Он поблагодарил американцев за мощную поддержку Украины, но попросил предоставить большее защитное и наступательное вооружение для защиты и победы Украины. Президент Украины заявил о необходимости остановить террористические режимы России и Ирана, привлечь агрессора к ответственности, а также призвал США и дальше демонстрировать свое лидерство в свободном мире.

В Конгрессе Зеленского встретили аплодисментами. Он назвал «первой общей победой» свободного мира - Украины, Европы и Америки - то, что «мы победили Россию в битве за мысли в мире. У нас нет страха… Российская тирания потеряла контроль над нами и больше никогда не будет влиять на наши мысли». И добавил, что «русские тоже будут иметь шанс на свободу только тогда, когда они победят Кремль в своих мыслях». Но для этого сначала нужно победить Кремль на поле битвы.

Президент поблагодарил за всю оказанную помощь, но призвал предоставить Украине больше орудий и снарядов. Зеленский добавил, что Украина «никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас», и заверил, что украинские воины могут сами управлять американскими танками и самолетами. Так какие же перспективы дальнейшей поддержки Вашингтоном Киева в войне?

«Партия Салливана» побеждена?

Специалист по международной политике, профессор столичного Института международных отношений Сергей Галака отмечает, что Зеленского встретили в целом очень одобрительно, поэтому политическую часть визита он считает удачной. Впрочем, важны и другие его составляющие.

«Во время визита была озвучена передача комплекса Patriot, что, пожалуй, самое важное. Сейчас в Конгрессе будут обсуждать предложение о предоставлении Украине финансовой помощи. Имела место история – Байден предложил предоставить 38 млрд долларов, а республиканец Кевин Маккарти, будущий спикер нижней палаты Конгресса, предложил 45 млрд вместо 38. Увидим, поддержит ли это Белый дом, проголосуют ли демократы, но поддержка предполагается масштабная. Об этом свидетельствуют заявления Байдена о том, что нас будут поддерживать столько, сколько нужно и Зеленского о том, что имеем двухпартийную и двухпалатную поддержку. Весной могут запустить и ленд-лиз, потому что у Байдена тогда уже не будут свободные руки – в нижней палате Конгресса большинство получили республиканцы, которые пока обещают нам поддержку запросов, но сработает ли – увидим», - говорит Галака «Апострофу».

По мнению директора Центра международных исследований Одесского национального университета Владимира Дубовика, визит Зеленского и украинской делегации в Штаты важен и удачен, но не стал переломным в отношениях Киева с Вашингтоном.

«Скорее, этот визит – развитие отношений, подтверждение нового уровня. Важно было именно показать, что мы плотно работаем с США, понимаем друг друга, есть сходство оценок ситуации. С этой точки зрения цель визита полностью выполнена. Принципиально было поблагодарить Америку – Белый Дом, Конгресс, народ - за уже оказанную помощь, но объяснить, что это должно продолжаться, что это в интересах Америки, и отвечает их ценностям. С этой стороны речь в Конгрессе была удачно структурирована. Американцы обращают внимание на такие вещи. Думаю, что визит способствовал мобилизации проукраинских настроений в США, которые и так до сих пор на высоком уровне, но все же их необходимо подпитывать», – считает эксперт.

Не совсем согласен с коллегами директор Института внешнеполитических исследований Дипломатической Академии при МИД Григорий Перепелица. По его мнению, визит Зеленского не просто успешный, но и исторический, особенно это касается речи Зеленского в Конгрессе.

«Говоря о речи Зеленского, эксперты апеллируют к речи Черчилля в США в 1941 году, потому что она изменила подход Вашингтона ко Второй мировой. Рузвельт тогда отказался от нейтралитета в ней – начала формироваться Антигитлеровская коалиция. Но я бы сравнил речь Зеленского с другой речью Черчилля - в Фултоне в 1946 году, когда он призвал противостоять коммунистической экспансии и угрозе, которая была абсолютно реальной – СССР оккупировал всю Восточную и Центральную Европу, и у Сталина возник соблазн реализовать доктрину Троцкого о победе коммунизма во всем мире. Эта речь побудила США снова обратить внимание на Европу, ведь прежде они обращали все свое внимание на внутренние проблемы, на обустройство страны», - говорит эксперт «Апострофу».

Он акцентирует внимание на том, что Зеленский призвал и истеблишмент, и простых американцев изменить отношение к России, ведь в истеблишменте царила «линия Салливана» (советника президента США по нацбезопасности), Байден частично ее придерживался. Эта линия заключалась в том, что США не дадут Украине проиграть – то есть, Украина не проиграла, Россия не выиграла. Америка должна ослабить Россию, но не лишить ее международной субъектности – потому что Москва нужна как дополнительный рычаг для сдерживания Китая, представляющего угрозу глобальному лидерству США.

«Как писал Хантингтон (Самуэль Гантингтон - известный американский политолог, - «Апостроф» ), мир в XXI веке возвращается к глобальному конфликту и войне между миром авторитаризма и миром демократии. При этом Вашингтон надеялся, что Россия не будет входить в мир авторитаризма и нужна как субъект международных отношений. Зеленский же напомнил, что Украина обороняет демократический мир, и старый порядок вещей, о котором говорит Салливан, невозможно сохранить, и надо думать, как выстроить новую систему безопасности в многополярном мире», – добавляет Перепелица, обратив внимание на то, что украинская делегация всячески пыталась достучаться до американцев: Украине нужно предоставить три компонента, с помощью которых мы освободим нашу суверенную территорию – дальнобойные ракеты, самолеты и танки, то есть наступательное оружие.

Больше «железа» для наступления!

В этом контексте Сергей Галака обращает внимание на то, что очень важен пример США в поставке тяжелой техники Украине, это касается, в частности, и современных танков и БМП. Немцы, в частности, оправдывают свое нежелание передавать Украине свои «Леопарды» тем, что США не дают нам «Абрамсы» – то есть Берлин не хочет быть первым в этом плане, раздражая Россию.

«Абрамс» – основной боевой танк армии США, он в ней самый массовый по количеству, классифицируется как среднетяжелый, весит примерно 60 тонн. Первая модификация, А1, уже устарела и многие из этих танков сейчас стоят на консервации. Снять А1 с консервации гораздо быстрее, чем месяцы ждать новых машин с конвейера. Дебаты по этому поводу идут, и я думаю, здесь будет как с «Петриотами» - если будет первая партия, даже 10 танков - это уже прорванная «блокада»: дальше могут пойти и французские танки «Леклерк», и немецкие машины. Было бы хорошо, если бы США сделали первый шаг. Если мы удачно пройдем зиму и весну, то этот вопрос актуализируется, если Россия где-то сможет продавить фронт - станет вопрос об оборонных системах, те же «Хаймарсы», - утверждает эксперт.

Стоит отметить, что по подсчетам экспертов ударного оружия – тех же танки, БТР, БМП – у нас осталось мало, ведь война продолжается с 2014 года. Как отмечает Галака, мы производили неплохие танки, но они последовали контракту в Пакистан – партия из 320 машин, а для себя практически ничего не производили, только какие-то единичные образцы, также модернизировали Т-64. Однако сейчас развернуть массовое производство бронетехники в Украине невозможно. А «вишенка на торте» визита Зеленского, то есть передача ЗРК «Patriot» Украине - вещь важная, но более символическая.

«Одна батарея этого ЗРК может прикрыть разве что Киев, нужна эшелонированная оборона с использованием комплексов малой и средней дальности. Территория у нас огромная, нужно прикрыть и прифронтовые районы, и основные центры – Киев, Львов, Днепр. Это требует огромных затрат, а Patriot – система очень дорогая, более 1 млрд долларов, при этом весь наш военный бюджет недавно составлял чуть более 2 млрд долларов. То есть если дадут через грант или по ленд-лизу – хорошо, а покупать для нас – очень дорого. Впрочем, замена С-300 нам очень нужна, не столько из-за самих комплексов, которые достаточно эффективно работали и были неплохими в свое время, а из-за дефицита ракет к ним, которые мы не производим», - говорит Сергей Галака.

Подытоживая, стоит посоветовать соотечественникам не впасть в эйфорию. Прежде всего потому, что в Вашингтоне нет единого мнения относительно того, как должна закончиться война – позиция Салливана, и позиция Блинкена, Остина и т.д. Есть и разговоры о том, что Крым нужно «вынести за скобки», и обсуждение судьбы части территории отложить до «лучших времен» – такие позиции присутствуют и в Европе, и в администрации Байдена. Но Зеленский во время визита высказал относительно полуострова достаточно бескомпромиссную позицию, по которой он сорвал овации. Так что время покажет, насколько киевским гостям Вашингтона удалось склонить к своей позиции власти США, и, что еще важнее - американское общество. Естественно, окончательное решение по Байдену.

Пока же показательно, что The Washington Post (WP), ссылаясь на источники в Белом доме и дипломатов, отмечает, что главная цель – договориться о получении более мощного вооружения для борьбы в войне с Россией – Зеленскому достичь фактически не удалось.

«Было мало признаков успеха в краткосрочной перспективе. Администрация Байдена отказалась предложить и предоставить современные танки и ракеты большой дальности ATACMS», - сообщили собеседники издания.

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