Путина перестают слушаться военные
- 23.12.2022, 14:56
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Есть три признака потери им легитимности как «царя-полководца».
Российский диктатор Владимир Путин столкнулся с «кризисом легитимности», следствием которого станет то, что армия перестанет выполнять его приказы, заявил в эфире «Радио НВ» международный обозреватель Иван Яковина.
По его словам, есть три признака потери Путиным легитимности как «царя-полководца».
«Он начал войну проигрывать, это во-первых. Во-вторых, он воевать в общем не умеет. А в-третьих, Владимир Путин боится показаться, предстать, что называется, перед своими солдатами. А это обязательный компонент военной легитимности, ты не можешь быть успешным военным лидером, претендовать на что-то и бояться собственных солдат», — сказал Яковина.
Военный лидер обязан общаться со своими солдатами, а не только с генералами, и то на расстоянии, подчеркнул обозреватель. «Ладно в окопе, бог с ним, но хотя бы в землянку какую-нибудь зайди или в какое-то помещение, пожми руки. Это должно быть, если ты претендуешь на такой тип своей легитимности, но у Путина этого всего нет», — отметил он.
Таким образом, негласное, но всеми признанное право Путина на управление Российской Федерацией «истончается и улетучивается», уверен Яковина. И военные будут первыми, кто откажется ему подчиняться.
«Просто он отдаст приказ «идите в атаку», а они скажут: «Не пойдем, не хотим, нам жить хочется, не пойдем мы за тебя умирать, надоело. Делай что хочешь, можешь весь полк в тюрьму посадить или что-нибудь такое, а мы не дадимся», — отметил журналист, добавив, что, по всей видимости, именно так и закончится путинский режим.