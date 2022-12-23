Тарас Загородний: Армия Лукашенко будет уничтожена в пределах 7-10 дней 23.12.2022, 15:02

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При нападении на Украину диктатор тут же теряет власть, а возможно, и жизнь.

Политтехнолог Тарас Загородний в интервью УНИАН рассказал о возможности нового вторжения из Беларуси в Украину:

— Путину нужны белорусские предприятия ВПК, ему нужен людской ресурс в виде белорусских солдат. Учитывая нравы России, первыми они бросят как раз белорусов. Для них они вообще второй сорт.

Если Лукашенко дожмут и он все-таки отдаст приказ (наступать на Украину — ред.), он тут тоже теряет власть и теряет жизнь.

Белорусская армия небольшая. Она даже меньше нашей пограничной службы. Ее боеспособная часть будет уничтожена в пределах 7-10 дней.

А на кого Лукашенко будет опираться при сохранении своей власти? Это очень большой вопрос, ведь армия ему помогала удерживать эту власть.

Его либо прибью свои, либо прибьют россияне. Не исключаю, что это может быть выгодно и украинским спецслужбам. Наша СБУ все-таки ведет разные спецоперации за границей. У Лукашенко очень сложная ситуация, но он сам себя туда загнал.

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