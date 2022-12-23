Сколенвставание Андрей Окунь

23.12.2022, 15:08

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А «рай» в России так и не наступил.

Помню, как еще в школе, в классе седьмом, мы смеялись над избитой фразой: «Россия поднимается с колен». Кажется, кто-то из «Comedy Club» тогда пошутил на эту тему, и нас буквально заело на несколько дней.

С тех пор прошло лет десять, наверное, а Россия все в процессе. Правда, смеяться уже не хочется. Обещанное не сбылось, а под шумок в унитаз смыли и то немногое, что удавалось сберечь.

Когда я пацаном бегал по школьным коридорам, всем жилось свободнее. Тогда время было хорошее. Почти не говорили о фашистах, меньше злились и больше любили соседей. Не верится, как все стремительно поменялось. Если раньше обещали каждому платить, как в Европе, за интеллектуальный труд, то теперь разве что за смерть в окопе.

Россию обещали поднять с колен, но не говорили, что перед этим придется устроить кровавую баню всем без разбора. А, может, они и сами не понимали, куда ведут страну. Но, скорее всего, понимали, просто знали, что расплачиваться придется другим.

Никогда не понимал, почему российское поднятие с колен всегда сопровождалось какими-то неуместными героическими страданиями, театральной борьбой с чудовищами до скрипа в анусе, надрывом и вознесением рук к небу. А всего лишь надо было тихо и без пафоса встать.

Поменьше воровать и побольше строить. Пореже убивать и почаще любить. Поскромнее врать и жить в мире. Иными словами, развивать свою страну, а не замахиваться на чужую.

Но это слишком сложно и мудрено. Это надо конкурировать, меняться и экспериментировать. Легче по старинке, с пушками и взрывами. И тогда решили поставить на колени других, чтобы подняться самим.

Сколько они всего нагородили, а рай в России так и не наступил. Нам его только пообещали, но когда все сдохнут. Иронично выходит, что в реальности-то на колени Россию поставил тот, кто строил из себя единственного и незаменимого.

Андрей Окунь, t.me

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