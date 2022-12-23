Задержан муж правозащитницы Марфы Рабковой, осужденной на 15 лет 23.12.2022, 15:18

Причины задержания пока неизвестны.

Задержан муж политзаключенной правозащитницы Марфы Рабковой Вадим Жаромский, сообщает «Вясна». Саму правозащитницу в сентябре приговорили к 15 годам колонии.

Сообщается, что Вадима задержали вчера, 22 декабря, утром у него дома. Причины неизвестны.

Напомним, правозащитницу и координатора волонтерской службы ПЦ «Весна» Марфу Рабкову 6 сентября приговорили к 15 годам колонии и штрафу в размере 700 базовых величин (22 400 рублей).

В рамках своей правозащитной деятельности Рабкова вместе с волонтерами наблюдала за проведением мирных собраний, активно участвовала в кампании независимого наблюдения «Правозащитники за свободные выборы», документировала свидетельства пыток и других жестоких видов обращения в отношении задержанных участников акций протеста, помогала родным политзаключенных.

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