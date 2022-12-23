«Мужу сказала, что пока на главную елку не схожу, в роддом не поеду» 5 23.12.2022, 15:23

1,182

Белоруски рассказали, как рожали в Новый год.

Для многих Новый год ассоциируется с салатами, нарядами и шампанским, а для кого-то Новый год навсегда запомнится тем, что они стали мамами. Журналисты «Вечернего Бобруйска» пообщались с бобруйчанками, которые провели первые дни года в роддоме.

«Думала о том, что близкие сейчас с оливье, а я зато с Софией»

Ксения Орлова родила Софию почти четыре года назад за час до боя курантов.

– Врачи ставили срок родов на 7 января, поэтому на 31 декабря в планах была готовка, встреча с друзьями и обмен подарками, караоке, участие в конкурсах, которые любит устраивать моя мама, – улыбается Ксения. – Но в 5 утра начались позывы схваток, а в 6 вечера была уже в роддоме. Все близкие говорили в голос, что рожу сегодня и радовались! А мне так не хотелось встречать праздник в роддоме...

Врачи вели себя по-рабочему. Никаких шуток или грубостей. Может это было неуместно с первороженицей. Родила в 23.05. Врачи сказали кто родился, вес и рост. Поздравили. Понятно было, что все хотели встретить праздник, а мне было грустно, что я еще не дома с доченькой. Думала о том, что близкие сейчас с оливье, а я зато с Софией! Представляла, как буду наряжать дочь, делать ей прически, фотографировать ее.

Мои мысли прервали салюты, которые были видны за окном.

«Новый год встретили в узком семейном кругу, я даже пригубила бокал традиционного шампанского»

Инна Большова родила свою дочь Валерию 1 января 1995 года.

– В те годы беременным делали УЗИ, но пол ребенка не говорили. У нас уже был 6-летний сын и мы были уверены, что будет второй мальчик. Беременность проходила хорошо и мой последний визит в женскую консультацию был 31 декабря утром. Врач меня осмотрела и сказала, что уже совсем скоро родишь, я не удивилась, ведь мне ставили срок на 4 января, – улыбается Инна. – Дома мне почему-то очень захотелось перегладить все детские вещи для новорожденных, которые я сохранила после сына. А так настроение было отличное. В то время мы жили с родителями мужа и после обеда стали вместе готовить новогодний стол.

Новый 1995 год мы встретили в узком семейном кругу, я даже пригубила бокал традиционного шампанского, посидели до часа ночи, я приготовила новую кассету для записи концерта «Песня года», тогда у нас был магнитофон «Беларусь» и легла спать. В 6 утра я резко проснулась от боли в животе, все поняла и разбудила мужа, он – своих родителей: «Просыпайтесь, вызывайте скорую, началось!!!» А все от волнения вдруг забыли телефон скорой, а меня уже поджимает, схватки сильные.

В роддоме я попала на две смены врачей и в ночной смене были огромные злюки, хоть я со стойкостью выполняла все их рекомендации. Мне было очень больно, как всем женщинам при родах, но почему-то никакого терпения и такта ко мне не было, только грубость и черствость.

Затем в 8 утра поменялась смена, пришла замечательная врач в возрасте и сменила гнев на милость: она было очень доброй, даже заботливой, мне морально стало легче.

Совсем скоро она позвала меня в родильную палату и здесь мне снова повезло и с врачами, и медсестрами, они мне четко и грамотно говорили, как и что делать для появления малыша.

И в 9.00 на свет появился моя доченька весом 3,550 граммов, ростом 52 сантиметра. Тогда у нас не было мобильных телефонов и когда мне разрешили встать, я пошла позвонить домой, а все уже знали, очень радовались. Медсестра на посту сказала, что наша девочка родилась в Бобруйске первой в том году.

С именем я очень быстро определилась, в те годы набирала популярность певица Валерия, голубоглазая красавица, в честь ее мы назвали свою доченьку, она тоже была и осталась большеглазой и голубоглазой!

А сейчас я счастливая мама сына и дочери, уже бабушка. Мой новогодний подарок Лерочка уже сама мама замечательной и самой любимой девочки 1,8-годовалой Евангелины.

«Позвонила мужу, сообщила, что родила, а он сказал, чтобы я перестала шутить»

Алеся Кандидатова родила своего первенца Станислава 1 января 2010 года.

– Срок ставили 3 января. С 28 по 30 декабря была в роддоме, но врач сказала, что еще рано и можно спокойно идти домой, – смеется Алеся, – я и пошла. 31 декабря готовили праздничный стол, и мужу я сказала, что пока на главную елку не схожу, в роддом не поеду.

После того, как встретили Новый год, пошли на елку и я там танцевала, а в 5 утра отошли воды, мы вызвали скорую и поехали в роддом (улыбается) Специалисты приняли в лучшем виде, шутили о том, что не сидится дома, у всех праздник а мне рожать приспичило. Перед родами шутили: «Сейчас мы проверим, кто сколько съел вкусного». Поэтому медперсоналу только большое спасибо! Мне так понравилось у них, что я еще два раза к ним ходила (смеется).

А солнышко мое появилось в 10.10. Позвонила мужу, сообщила, что родила, а он сказал, чтобы я перестала шутить и он очень хочет спать. Не поверил сначала, что уже стал папой (смеется)

«После нескольких туров игры стала замечать, что совсем понемногу у меня стали отходить воды»

Елена Каспарова родила вторую дочку Софию 1 января 2018 года.

– Дата родов стояла на 11 января и я рассчитывала, что смогу еще кое-что подготовить, ну так чтоб совсем идеально! – вспоминает Елена. – Новогодне-рождественские праздники – это всегда очень много движения, приготовлений, репетиций и т.д. И, конечно же, всегда хочется быть в эпицентре событий. Так 25 декабря у нас в церкви «Слово надежды» я участвовала в сценке, где играла роль Елисаветы.

Прихватив пару приготовленных блюд, 31 декабря мы пошли в гости к друзьям, где весело встретили праздник, и после часа ночи сели играть в настолки. Я играю очень эмоционально и всегда хочу победить (смеется). Уже не помню во что играли в ту ночь: «Диксит», «Корову» или в «Микадо», но после нескольких туров стала замечать, что совсем понемногу у меня стали отходить воды и как бы сильно мне не хотелось закончить игру, пришлось скорректировать планы. Старшая дочка осталась ночевать у друзей, а у нас с мужем все только начиналось….

Приехали домой, по списочку собрали вещи и так, как у меня не было схваток, то на дорожку я решила, что надо поспать и отключилась на 45 минут. Проснувшись, почувствовала первые намеки на схватки. Мы оделись, взяли все необходимое и поехали в роддом. По дороге в роддом отовсюду доносилось «С Новым годом» и взрыв петард.

В роддоме все было подозрительно тихо, состояние «выходной». Сделав почетный круг, мы нашли нужную дверь и вошли. Везде царили тишина и покой. Медперсонал нас встречал с юмором: «Хорошо отпраздновавшие 1 апреля, никогда не останутся без подарочка на 1 января». В последние часы перед родами ночная смена меня на 101 процент к ним подготовили и, когда настал час рожать – оказалась, что должна быть пересменка (хохочет).Мне предложили прилечь на бочек и сложить ножки крестиком. Я так и сделала, но не помогло – так лежать невозможно, когда малыш надумал выходить. Тогда я пошла и сказала, что рожаю. В эту ночь смена задержалась на работе на минут 30.

Ребенок родился в 8.20, на мой вопрос «Кто?», врач недоуменно ответила «Как кто? Девочка!» Она не знала, что до сего часа малышка не показывалась, а готовила настоящий сюрприз для своих родителей.

Это были самые теплые и не передаваемые чувства – малышка агукала, словно пела песенку, а на душе было радостно и спокойно.

Кстати, 1 января 2018 года были три счастливые мамочки: из Бацевич, у нее родился мальчик и она открыла сезон-2018 в Бобруйском районе, я с Сонечкой – открыли сезон в Бобруйске, тоже девушка из Бобруйска с Сонечкой – перехватила эстафету.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».