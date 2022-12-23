Жители деревни под Слуцком в праздники остались без продуктов

Жители деревни под Слуцком в праздники остались без продуктов1
- 23.12.2022, 15:35
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Не работает единственный магазин.
В редакцию «Кур’ера» обратилась жительница деревни Беличи и рассказала, что продавец местного магазина ушла на больничный. А поскольку она работает одна, то и торговый объект закрылся в среду, 21 декабря.
Случчанка удивляется, почему в соседних деревнях у работников магазинов есть подмена, а жители её деревни остались без продуктов. Журналисты разбирались в ситуации.
«Все магазины Слуцкого района перевели в Копыльское райпо. Во всех торговых объектах оставили по два продавца, дабы была какая-нибудь замена, если вдруг заболеют или куда-нибудь нужно, — говорит случчанка. — Так вот у нас в Беличском магазине только один продавец. Она и товар принимает, и полы моет, всё сама. Сегодня человек пошёл на больничный, её никто не может заменить, так как она работает одна. Магазин закрыт, а он один у нас в деревне, и неизвестно, когда человек выйдет с больничного! И получается, что мы будем жить без магазина неделю минимум.
Ладно, мы молодые можем в город съездить, а старики как? Или нужно пешком идти 7 км до Квасынич в магазин. Прошу вашей помощи. Может, как-то повлияете на эту ситуацию и нам выделят ещё одного продавца, чтобы магазин работал?».