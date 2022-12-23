Сочельник Рождества: главные правила и приметы праздника 23.12.2022, 15:38

Снег, идущий на Рождество, считается к удачному году.

В эту субботу, 24 декабря, представители католической и протестантской церквей, а также часть прихожан православных церквей отмечают Сочельник, который предшествует одному из главных христианских праздников – Рождеству Христову.

«Апостроф» пишет, что запрещено делать в ночь перед Рождеством.

В этот праздник категорически нельзя заниматься обыденными домашними делами - убирать, стирать, шить, нельзя стричься и бриться.

За праздничный стол нельзя садиться в темной, грязной и старой одежде. Встреча Рождества предполагает новые, еще ни разу не надеванные вещи.

Нельзя гасить свечи и камин до рассвета.

Готовясь к этому великому празднику, нельзя экономить, так как считается, что из-за этого весь следующий год будет бедным. При этом принято обязательно подавать милостыню.

Даже за обильным столом нельзя переедать, так как грех чревоугодия не снимается на этот праздник.

Согласно народным приметам, метель в канун Рождества – к ранней весне, а вот если Рождество будет теплое – то весна наоборот, будет холодной. Снег, идущий на Рождество, считается к удачному году. И если в этот день будут морозы – то это к богатому урожаю.

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