Заместитель Шойгу наживается на строительстве в разбомбленном Мариуполе 1 23.12.2022, 15:44

1,478

Фонд Навального опубликовал расследование.

Заместитель министра обороны страны-террориста России Тимур Иванов наживается на строительстве во временно оккупированном Мариуполе. Сначала путинская армия практически стерла с лица земли город, а теперь принялась якобы «отстраивать».

При этом основная цель такого строительства заключается в пропаганде и получении прибыли. Об этом говорится в расследовании «Фонда борьбы с коррупцией», созданного российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

В расследовании говорится, что Мариуполь в начале войны уничтожали российскими ракетами и бомбами под руководством заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу Иванова.

Среди прочих обязанностей Иванова журналисты называют контроль строительства военных городков, кадетских училищ, больниц, детских садиков, военных аэродромов, космодромов и других сооружений для российской оккупационной армии.

Занимается строительством военных объектов для ВС РФ «Военно-строительная компания» при минобороны России. Теперь же она занимается и строительством в Мариуполе, который практически полностью разрушен россиянами

Сейчас «Военно-строительная компания» цинично хвастается строительством 12 пятиэтажек в Мариуполе. О них снимают много обзоров российские пропагандисты.

«Фонд борьбы с коррупцией» установил, что такое строительство обогащает семью замминистра обороны РФ. На протяжении шести лет семья замминистра минобороны России Иванова тратила на квартиры, яхты, бриллианты, люксовые часы, антиквариат и отдых в Сан-Тропе 1,3 млн евро в год. По словам авторов материала, жизнь не по средствам стала возможна для военного преступника именно благодаря строительству в Мариуполе.

На жилых комплексах Мариуполя, по словам расследователей «ФБК», Иванов с партнерами уже заработали более 17 миллиардов рублей.

Напомним, российские военные преступники начали сносить руины академического областного драматического театра в городе Мариуполь. Остатки уничтоженного авиабомбами театра россияне превращают в груду камней.

Во временно оккупированном Мариуполе и его окрестностях с марта текущего года появилось более 10 тыс. новых могил. Большинство из них находится на кладбище в Старом Крыму.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска превратили процветающий и богатый Мариуполь в руины. В результате бомбардировок и постоянных обстрелов со стороны путинской армии в городе не осталось практически ни одного уцелевшего дома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».