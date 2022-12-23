Стася Глинник: Белорусам приходится очень быстро взрослеть 23.12.2022, 15:45

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Стася Глинник

Ни один народ еще не проходил такого скорого пути становления.

Сайт Charter97.org продолжает подводить итоги уходящего года. Соосновательница Белорусского Молодежного Хаба Стася Глинник написала текст о том, с какими вызовами пришлось столкнуться диаспоре в Польше, как белорусы Варшавы помогали украинским беженцам и почему у нашего народа все получится:

— Год был не просто тяжелым. Душераздирающий, отчаянный год. Но именно в самое темное время, когда зло окончательно перестало притворяться «неоднозначным», белорусы сдавали экзамен на свое право людьми зваться.

24 февраля соседи проснулись от моего вопля. То утро было единственным моментом за долгие будущие месяцы, когда и я, и мои коллеги позволили себе эмоции. Уже к полудню вся команда Хаба была на зуме белорусских организаций Польши. К этому моменту у нас уже были запущены анкеты для тех, кто готов приютить у себя беженцев, а в Хаб начали съезжаться волонтеры.

Той же ночью мы заселяли первых беженцев, которые еще успели пересечь границу без давки. Началась круглосуточная работа. За несколько месяцев работы инфолинии мы приняли и отработали около пяти тысяч заявок на помощь. Тут я хотела бы отметить также работу фондов Humanosh, Żyvi, Free Belarus Center и инициатив ByHelp и Partyzanka. Только благодаря совместным усилиям и разделению обязанностей мы смогли справиться с наплывом обращений.

Помню, как в Хабе проходили курсы по медицинской подготовке. Казалось, что наш холл превратился в военный штаб. На занятия приходили в основном мужчины, была какая-то атмосфера решительности, уверенности. Сейчас я узнаю этих парней на съемках полка Калиновского.

Белорусам в этом году пришлось сложить белые цветы к ногам погибших в Украине и взять в руки оружие. Осознание того, что свободу нам никто не подарит, становится тем стержнем, формирующим нас как нацию. Нам приходится очень быстро взрослеть.

В этом году ушел мой дед, Станислав Шушкевич. И я не смогла быть на похоронах, быть с семьей в это время. Но я благодарна каждому человеку, который, несмотря на то, что происходит в Беларуси, пришел проститься с ним. Он был похоронен под бело-красно-белым флагом, а свежие цветы на могиле появляются каждый день до сих пор.

В этом году репрессии очень сильно коснулись моих друзей и семьи. Пришлось осознать, что ответственность диаспоры состоит еще и в том, чтобы не допустить появления новых политзаключенных. Я призываю всех и каждого не перекладывать ответственность за себя и своих близких на кого-то еще. Если вы находитесь за границей и ведете переписку с теми, кто находится в Беларуси, позаботьтесь о том, чтобы очистить ее от лишней информации, ведь речь идет уже не только о вашей безопасности.

В будущем году я желаю всем сохранять рассудок и набираться уверенности в своих силах. Перед нами тяжелый путь, который мы должны будем пройти. Я верю в наши силы, потому что ни один народ еще не проходил такого скорого пути становления, как мы. Важно помнить, кто мы и откуда, и знать, куда мы идем. И все получится. Жыве Беларусь!

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