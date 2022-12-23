«Выходит, две недели дети будут без отдыха» 23.12.2022, 15:56

иллюстрационное фото

Белоруску возмутило, что централизованный экзамен 11-классники сдают в воскресенье.

Дочка гомельчанки Александры в этом году заканчивает 11-й класс. Последний звонок у них 25 мая. Как и все выпускники, девушка будет сдавать два централизованных экзамена. ЦЭ в этом учебном году пройдут в воскресенье, 14 и 21 мая, пока школьники еще продолжают ходить на уроки. Маму возмутило: «Выходит, две недели дети будут без отдыха, да еще и во время таких важных испытаний». С вопросом, сделают ли 11-классникам специальные выходные, она обратилась в Минобразования. Ей ответили. Внимание на ситуацию обратил блог «Люди».

— На данный момент у моей дочки расписание такое: всю неделю уроки, а в субботу — факультативы. Слышала, что у кого-то из 11-классников в этот день стоит еще патриотическое воспитание, — вводит в курс дела мама. — Я не знаю, какой будет ситуация в мае. Но если ничего не изменится, получится, что во время ЦЭ дети должны заниматься нон-стоп две недели. К тому же, у них не будет времени сесть и спокойно все повторить перед централизованным экзаменом.

Елену эта ситуация возмутила, и она обратилась в Министерство образования с вопросами, почему решили проводить ЦЭ во время учебного года, и, как они считают, не станет ли это физически сложно для детей.

— Решение о проведении в 11-м классе двух экзаменов в форме централизованных экзаменов в воскресенье принято с учетом того, что у учащихся перед экзаменами будет свободный от занятий день — суббота, — объяснили маме в министерстве.

Женщине сообщили, что, так как уровень сложности тестов централизованного экзамена базовый, готовятся к нему школьники на протяжении всего периода обучения. Кроме того, для подготовки к ЦЭ ведомство рекомендовало организовать участие выпускников в репетиционном ЦЭ, проводить факультативы.

— На сайте РИКЗ размещен открытый банк тестовых материалов по русскому, белорусскому языкам и математике. Данные материалы соответствуют требованиям программ вступительных испытаний разных лет и могут использоваться учащимися для самостоятельной подготовки к централизованному экзамену, а также учителями на учебных и факультативных занятиях при организации повторения, — сообщили в Министерстве образования. — Таким образом, органами управления образованием, учреждениями образования принимаются необходимые меры для подготовки учащихся к централизованным экзаменам.

Отметим, в 2023 году вступительная кампания пройдет по новым правилам. После 11-го класса выпускники будут сдавать два централизованных экзамена: обязательный по русскому или белорусскому языку и второй — на выбор. Для поступающих в вузы без целевого направления нужно будет еще сдать ЦТ. Посчитают и средний балл аттестата абитуриента.

Резервные дни теперь будут проводиться несколько раз. Первый — с 23 по 25 мая.

— Для тех, кто по уважительной причине не принял участия в ЦЭ в основные сроки и в первый резервный день, будет второй срок в июле. Эти даты совпадут с резервными днями ЦТ, — ранее рассказывала начальник главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Минобразования Мария Киндеренко. — Кроме того, есть еще один резервный этап. Он пройдет в августе (с 21 по 23 августа. — Прим. ред.). Те выпускники 11 классов, которые сдадут централизованный экзамен в основные сроки либо в резервные дни в мае или июле, сохраняют право поступления в учреждения высшего образования. Те, кто будет сдавать в августе, естественно, уже получат право получения профессионального образования на уровне среднего специального образования. Либо можно подумать про университет в следующем году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».