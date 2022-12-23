Стрельба в Париже: убиты два человека, еще несколько получили ранения
- 23.12.2022, 16:01
Подозреваемым оказался 69-летний пенсионер.
В Париже мужчина в возрасте 69 лет устроил стрельбу в 10-м округе. Шесть человек получили ранения.
Об этом сообщает BFM TV.
В целом мужчина произвел около семи-восьми выстрелов, в результате чего на улице возникла паника. Стрелка уже задержали, однако мотивы его пока неизвестны.
Префектура полиции призвала горожан избегать места происшествия и позволить экстренным службам выполнять свою работу.
Как отмечаются свидетели, один из пострадавших получил ранение в икру во время пребывания в парикмахерской. Его уже госпитализировали.
Первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар поблагодарил полицию за оперативное реагирование. Он сообщил, что находится в контакте с префектурой полиции и прокуратурой, чтобы узнать все подробности.
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К сожалению, в результате стрельбы погибли два человека.
«Начато расследование по факту убийства, добровольного убийства и насилия при отягчающих обстоятельствах. В настоящее время 69-летний мужчина задержан и взят под стражу», - сообщили в прокуратуре.
Two confirmed dead now in shooting near Kurdish centre in Paris.pic.twitter.com/qm7AP3Wh1R— Isolated Incidents (@diversity999x) December 23, 2022