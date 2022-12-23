Актуальная карта войны от британской разведки: что происходит на фронте

Актуальная карта войны от британской разведки: что происходит на фронте1
- 23.12.2022, 16:10
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На востоке Украины идут ожесточенные бои.
Ситуация на украинском фронте по состоянию на 23 декабря остается стабильной. При этом на восточном направлении продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.
Согласно данным британской разведки, россияне пытаются прорвать позиции ВСУ на трех направлениях - в Донецкой и Луганской областях. Бои продолжаются в районе Сватово, Кременной и Бахмута. В последнем населенном пункте ситуация более напряженная.
На остальных участках фронта бои стабилизировались. В Запорожской и Херсонской областях украинские бойцы продолжают наносить точные удары по транспортным артериям и скоплениям вражеских войск.