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Актуальная карта войны от британской разведки: что происходит на фронте

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  • 23.12.2022, 16:10
  • 1,986
Актуальная карта войны от британской разведки: что происходит на фронте

На востоке Украины идут ожесточенные бои.

Ситуация на украинском фронте по состоянию на 23 декабря остается стабильной. При этом на восточном направлении продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, россияне пытаются прорвать позиции ВСУ на трех направлениях - в Донецкой и Луганской областях. Бои продолжаются в районе Сватово, Кременной и Бахмута. В последнем населенном пункте ситуация более напряженная.

На остальных участках фронта бои стабилизировались. В Запорожской и Херсонской областях украинские бойцы продолжают наносить точные удары по транспортным артериям и скоплениям вражеских войск.

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