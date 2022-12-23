На свободу вышла последняя осужденная по «делу студентов» 2 23.12.2022, 16:15

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Татьяна Якельчик

Татьяна Якельчик полностью отбыла срок.

На свободу вышла последняя осужденная по «делу студентов» Татьяна Якельчик.

Об освобождении Татьяны сообщили в телеграм-канале «МГЛУ за Свабоду».

Якельчик – студентка механико-математического факультета БГУ. Ее задержали 26 ноября 2020 года. В тот день сотрудники КГБ выломали дверь и провели обыск в квартире Татьяны. Она оказалась за решеткой и стала фигуранткой «дела студентов», по которому проходили 12 человек. Студентов обвинили в сговоре, осуществлении преступления группой лиц и организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Девушку приговорили к двум с половиной годам заключения.

Большинство осужденных по делу вышло на свободу 30 ноября 2022 года. Татьяна Якельчик была задержана на несколько недель позже, поэтому освободили ее в декабре. Она полностью отбыла срок наказания.

По делу студентов были осуждены Мария Каленик, Ксения Сыромолот, Кася Будько, Егор Конецкий, Глеб Фицнер, Илья Трахтенберг, Виктория Гранковская, Анастасия Булыбенко, Яна Арабейка, Ольга Филатченкова, Алана Гебремариам, Татьяна Якельчик.

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