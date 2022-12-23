Топ-4 секрета идеальной кутьи на Рождество 23.12.2022, 16:23

Их стоит взять на заметку.

TheLimе решил поделиться простым рецептом и секретами приготовления вкусной кутьи на Рождество.

Ингредиенты: толченая пшеница (400 г), мед или сахар (150 г), мак (250 г), грецкие орехи (150 г), изюм (150 г), узвар или кипяченая вода (2 л).

Приготовление:

Пшеницу замачиваем на ночь в чистой воде. После этого промываем ее в проточной воде несколько раз, высыпаем в кастрюлю, заливаем водой – так, чтобы вода покрывала ее на 2 см. Ставим на плиту и варим 1,5-2 часа. Перемешивать кашу нельзя, можно лишь доливать воду.

Мак промываем в холодной воде, заливаем кипятком и оставляем на несколько часов. Затем процеживаем через марлю и перетираем в ступе или блендере, постепенно добавляя сахар – мак должен побелеть.

Изюм и сухофрукты заливаем кипятком на 10-15 минут. Затем выкладываем на бумажные полотенца, чтобы впиталась лишняя влага. По желанию режем на более маленькие кусочки.

Орехи очищаем от скорлупы, нарезаем и слегка обжариваем на сухой сковороде без масла. Также заранее следует сделать узвар.

Готовую и остывшую крупу смешиваем с подготовленными ингредиентами в большой миске, добавляем сахар или мед, все перемешиваем.

Кулинарные секреты:

1. Кутю нужно варить с небольшим количеством соли – это необходимо для того, чтобы вкус был лучше.

2. Мак для кутьи нужно предварительно запарить крутым кипятком и в течение нескольких минут проварить на малейшем огне, остудить и перебить в блендере.

3. Для приготовления полужидкой кутьи можно использовать узвар, сахарный сироп или варенье, разбавленное водой.

4. Для вкуса кутью можно дополнить распаренными сухофруктами, замороженными ягодами, орехами и пряностями.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».