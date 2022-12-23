Последняя скрепа Путина 2 Алексей Голобуцкий

23.12.2022, 16:22

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Фото: Getty Images

Диктатор лихорадочно ищет, на кого пока может опереться.

Путин фактически заменил итоговое обращение к Совфеду обращением к коллегии Минобороны. Вместо чиновников выбрал «вдохновлять и убеждать» перед Новым годом военных. Почему?

Не потому ли, что чиновничество перестало его поддерживать – потому что слишком значительный ущерб понесли из-за санкций и изоляции? Возможно, Путин не без основания подозревает, что в среде высшего чиновничества РФ уже почти созрела измена? Ведь им хочется по-прежнему спокойно ездить в Европу и Америку, отмывать украденные в РФ деньги, отправлять учиться детям, а не рисковать собой и близкими из-за мобилизации или «внезапного хлопка».

Еще один важный момент: Путин фактически по каждому пункту озвучил не просто разные, но взаимоисключающие месседжи. «Экономика должна перейти на военные рельсы» - «Милитаризации экономики не будет, это без надобности». «Военные действия [против Украины] – лучше сегодня, чем завтра» – «Братский народ». «Минобороны должно решить проблемы мобилизованных» – «У военных и мобилизованных все есть, ограничений по финансированию нет». «Россия хотела стать частью цивилизованного мира» – «Мероприятие всегда было направлено на дезинтеграцию «русского мира». «Война – это трагедия» – «Скоро мы введем в эксплуатацию ядерные «Сарматы» на 10-15 боеголовок». «Национализм недопустим, мы с ним боремся в Украине» – «В России есть национализм, как и в любой стране».

И такие моменты наполняют все обращения Путина. Очевидно, что таким образом Путин пробует заигрывать сразу со всеми социальными группами – несмотря на их очевидно противоположные позиции. Надеется, что «сыграет» любой месседж. Не «за войну» – да «против войны». Не «за возобновление сотрудничества с Западом» – да «за самодостаточность и изоляцию России». Не гуманисты – так ядерные маньяки снова поддержат. Не умеренные либералы – так свирепые националисты. Не любители комфорта – так совкодрочеры, что гордятся милитаризацией всего.

Итак, Путин действительно потерял твердую почву под ногами, если столь очевидно наощупь пытается заигрывать со всеми и искать одобрения хоть от кого-то. Очевидно, прямо сейчас в Кремле и приближенных кругах бушуют интриги на тему «как нам из всего этого выскочить», «удастся ли все разрулить, если сдать Путина», «сколько нам будет стоить каждый вариант». И ни одна из групп не видит приемлемых вариантов с Путиным – о чем кремлевский диктатор информирован.

Возможно, именно это обусловило сдерживание предыдущих настроений Путина «мне нужны переговоры [с США] любой ценой» – с такими тылами никто не идет на переговоры, потому что стартовая позиция слишком уязвима. «Украина успешно вытесняет армию РФ с территории» – это невыгодный Путину плацдарм для переговоров, но терпимый, можно что-то выторговать. А вот «Позиции Путина сильно пошатнулись, армия проигрывает, экономика истощается» – с такого плацдарма и начинать переговоры бессмысленно.

Ибо рано или очень рано встанет вопрос о легитимности Путина как лидера и уполномоченного спикера российских элит. От имени кого он будет договариваться по политическим и, главное, экономическим вопросам, если от него дистанцировались практически все, кроме небольшого количества прямых подчиненных?

Похоже, теперь Путин вынужден вцепиться в войну как последний инструмент контроля внутриполитической и внутриэкономической ситуации. На фоне сокращения бюджета, разрушения экономики, минус 100 тысяч мужчин безвозвратными потерями и еще до 300 тысяч санитарных война – «последняя скрепа» власти Путина. Он вряд ли может позволить себе отказаться от нее и согласиться на мир вне зависимости от условий.

Алексей Голобуцкий, Facebook

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