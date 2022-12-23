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Лукашисты снова «взялись» за торговлю

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  • 23.12.2022, 16:35
  • 3,842
Лукашисты снова «взялись» за торговлю

Чем на этот раз заинтересовался Госконтроль?

Госконтроль «озадачился» ассортиментом товаров в магазинах накануне рождественских и новогодних праздников. Для этого ведомство запустило телефонную линию, на которую можно сообщить «о проблемных вопросах о насыщении торговых объектов товарами».

Чиновники испугались ассортимента товаров из-за новой схемы госрегулирования цен, которую ввели в октябре. Из-за ограничений по надбавкам торговли, которые установили чиновники, возникли проблемы с наличием некоторых товаров.

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