Лукашисты снова «взялись» за торговлю 2 23.12.2022, 16:35

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Чем на этот раз заинтересовался Госконтроль?

Госконтроль «озадачился» ассортиментом товаров в магазинах накануне рождественских и новогодних праздников. Для этого ведомство запустило телефонную линию, на которую можно сообщить «о проблемных вопросах о насыщении торговых объектов товарами».

Чиновники испугались ассортимента товаров из-за новой схемы госрегулирования цен, которую ввели в октябре. Из-за ограничений по надбавкам торговли, которые установили чиновники, возникли проблемы с наличием некоторых товаров.

А как обстоят дела с продуктами в ваших городах или населенных пунктах?

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