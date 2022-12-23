Украина разорвала ряд важных соглашений с Беларусью3
- 23.12.2022, 16:41
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Каких.
Украина разорвала ряд важных соглашений с Беларусью, среди которых, соглашения о воздушном сообщении, о взаимных поставках вооружения и другие.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.
Как пишет политик, было прекращено действие соглашений о:
▪ воздушном сообщении, совершенное в г. Минске 17.07.1995;
▪ взаимных поставках в 1995 году вооружения, военной техники, других материальных средств и предоставления услуг нужд обороны и безопасности, совершенное 16.12.1994;
▪ дополнительных мерах доверия и безопасности, совершенное 16.04.2001;
▪ проведении совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вооружения и военной техники, совершенное 18.10.2005;
▪ взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и предоставленные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, совершенное 18.10.2005.
Напомним, ранее Украина вышла из подписанного 20 лет назад соглашения о гарантиях прав граждан государств СНГ в сфере пенсионного обеспечения и соглашения о космическом сотрудничестве с Беларусью.