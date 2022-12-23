Украина разорвала ряд важных соглашений с Беларусью 3 23.12.2022, 16:41

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Каких.

Украина разорвала ряд важных соглашений с Беларусью, среди которых, соглашения о воздушном сообщении, о взаимных поставках вооружения и другие.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Как пишет политик, было прекращено действие соглашений о:

▪ воздушном сообщении, совершенное в г. Минске 17.07.1995;

▪ взаимных поставках в 1995 году вооружения, военной техники, других материальных средств и предоставления услуг нужд обороны и безопасности, совершенное 16.12.1994;

▪ дополнительных мерах доверия и безопасности, совершенное 16.04.2001;

▪ проведении совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вооружения и военной техники, совершенное 18.10.2005;

▪ взаимной охране прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные и предоставленные в ходе двустороннего военно-технического сотрудничества, совершенное 18.10.2005.

Напомним, ранее Украина вышла из подписанного 20 лет назад соглашения о гарантиях прав граждан государств СНГ в сфере пенсионного обеспечения и соглашения о космическом сотрудничестве с Беларусью.

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