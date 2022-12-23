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Стало известно, какой будет погода на Новый год

  • 23.12.2022, 16:57
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Стало известно, какой будет погода на Новый год

До конца декабря в Беларуси сохранится теплая погода.

На территории Беларуси сохраняется теплая для конца декабря погода, сообщает Белгидромет.

В субботу, 24 декабря, местами ожидаются туман, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток будет в пределах от -3 до +3.

На католическое Рождество, 25 декабря, ненадолго похолодает. Осадков будет немного, местами ожидается туман и изморозь. Днем температура воздуха составит от -5 до +2. На дорогах следует опасаться гололедицы.

В понедельник 26 декабря в Беларуси ожидается очень контрастная погода: ночью в пределах от -13 по востоку до +1 по западу, а днем от -5 по северо-востоку до +5 по юго-западу. Днем на большей части территории ожидаем снег и мокрый снег, днем с дождем.

Синоптики предупреждают, что в следующие дни новогодней недели за атмосферным фронтом начнет поступать более теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения и, по предварительному прогнозу, в течение недели температура будет колебаться от слабоотрицательных значений ночью до слабоположительных значений днем.

По прогнозу gismeteo.by никаких сюрпризов на Новый год не будет. Так 31 декабря - 1 января в Минске днем ожидается +2..+3, а ночью от 0 до минус 2.

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