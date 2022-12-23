закрыть
23 декабря 2022, пятница, 18:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Путин сбежит за Урал

2
  • 23.12.2022, 17:12
  • 5,042
Политолог: Путин сбежит за Урал

Глава Кремля боится атаки беспилотников.

Высшее военное и политическое руководство России, в том числе президент Владимир Путин, серьезно обеспокоены возможностями Украины наносить удары по российской территории. Об этом в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону сказал российский политолог Валерий Соловей.

«Сейчас они оценивают эту возможность как серьезную реалистическую угрозу. И с их точки зрения масштаб этой угрозы и глубина проникновения этой угрозы могут увеличиваться. Более того, военно-политическое руководство России, включая президента, тоже рассматривает возможность нанесения «инопланетных» ударов как угрозу для себя лично», – сказал политический эксперт. 

По его информации, именно поэтому Путин больше не живет в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи. 

«Он находится в другой резиденции, которая удалена от рубежей, на которые «инопланетянам» было бы удобнее выходить. Это первое. Второе. По этой причине отменен, насколько известно, – или это одна из причин – традиционный новогодний прием», – сообщил Соловей. 

Более того, из-за угрозы Путин скорректировал свои планы на Новый год, продолжил политолог.

«Верховный главнокомандующий намерен провести Новый год в очень надежном, защищенном месте, которое находится за Уралом. Ну, предполагается, видимо, что туда «инопланетяне» пока еще не достанут, – сказал Соловей. – Это одна из причин, по которой, возможно, не состоится послание Федеральному собранию. Поскольку послание должно быть зачитано в Кремле, было бы странно проводить его в другом месте, а воздух может оказаться небезопасен. Могут в этом воздухе показаться неожиданные угрозы».

Соловей, ссылаясь на мнение экспертов, сказал, что опасения военно-политического руководства несколько преувеличены.

«Но это вопрос уже к индивидуальному профилю и к психическому состоянию людей, которые в России принимают решения. Так что относятся к этому более чем серьезно, поверьте. И понимают, что эта угроза наверняка будет нарастать», – сказал он. 

популярное за неделю

Мнение

Операция по принуждению к «спецоперации»
Операция по принуждению к «спецоперации» Ирина Халип
План войны Путина на 2023 год
План войны Путина на 2023 год Юрий Бутусов
Зыбицкая хочет вернуться
Зыбицкая хочет вернуться Андрей Санников
Все решения приняты: зачем Путин приезжал в Минск
Все решения приняты: зачем Путин приезжал в Минск Роман Бессмертный