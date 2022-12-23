Политолог: Путин сбежит за Урал 2 23.12.2022, 17:12

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Глава Кремля боится атаки беспилотников.

Высшее военное и политическое руководство России, в том числе президент Владимир Путин, серьезно обеспокоены возможностями Украины наносить удары по российской территории. Об этом в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону сказал российский политолог Валерий Соловей.

«Сейчас они оценивают эту возможность как серьезную реалистическую угрозу. И с их точки зрения масштаб этой угрозы и глубина проникновения этой угрозы могут увеличиваться. Более того, военно-политическое руководство России, включая президента, тоже рассматривает возможность нанесения «инопланетных» ударов как угрозу для себя лично», – сказал политический эксперт.

По его информации, именно поэтому Путин больше не живет в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи.

«Он находится в другой резиденции, которая удалена от рубежей, на которые «инопланетянам» было бы удобнее выходить. Это первое. Второе. По этой причине отменен, насколько известно, – или это одна из причин – традиционный новогодний прием», – сообщил Соловей.

Более того, из-за угрозы Путин скорректировал свои планы на Новый год, продолжил политолог.

«Верховный главнокомандующий намерен провести Новый год в очень надежном, защищенном месте, которое находится за Уралом. Ну, предполагается, видимо, что туда «инопланетяне» пока еще не достанут, – сказал Соловей. – Это одна из причин, по которой, возможно, не состоится послание Федеральному собранию. Поскольку послание должно быть зачитано в Кремле, было бы странно проводить его в другом месте, а воздух может оказаться небезопасен. Могут в этом воздухе показаться неожиданные угрозы».

Соловей, ссылаясь на мнение экспертов, сказал, что опасения военно-политического руководства несколько преувеличены.

«Но это вопрос уже к индивидуальному профилю и к психическому состоянию людей, которые в России принимают решения. Так что относятся к этому более чем серьезно, поверьте. И понимают, что эта угроза наверняка будет нарастать», – сказал он.