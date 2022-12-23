Грузинский банк закрывает счета белорусов 3 23.12.2022, 17:18

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На вывод средств банк дал пять дней.

В Сети в пятницу, 23 декабря, появилась информация, что грузинский банк Bank of Georgia закрывает счета клиентам из Беларуси и России. В сообщениях говорится, что блокировка произойдет в течение пяти дней. Позже стало известно, что уведомления о закрытии счетов получили также клиенты из других стран, не только из Беларуси и России, пишет zerkalo.io.

«Bank of Georgia массово закрывает счета россиянам и белорусам без объяснений причин. Банк разослал клиентам сообщения, в которых говорится, что на вывод средств им предоставлено 5 дней, затем счет будет заблокирован», — сообщил телеграм-канал «Банки, деньги, два офшора».

При этом одной из версий возможной блокировки счетов называется покупка криптовалюты через специальные сервисы P2P с последующим переводом денег на банковские счета. В данном случае — в Bank of Georgia. Но есть случаи, когда сообщения о предстоящем закрытии счетов получали также те клиенты этого финучреждения, которые не занимались такими переводами средств с покупкой криптовалюты.

В контакт-центре Bank of Georgia журналистам сообщили, что счет будет удален только у тех клиентов, которые получили соответствующее уведомление. При этом специалист не подтвердил информацию, что блокировка касается только белорусов и россиян.

Несколько белорусов, которые пользуются услугами Bank of Georgia, рассказали, что они не получали уведомления о закрытии счета.

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