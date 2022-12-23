Гиркин предрек «набеги на Москву» 5 23.12.2022, 17:30

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Татарстан бунтует.

Москва, терпя поражение в войне с Украиной, ослабла. Российские регионы это чувствуют и начали открыто высказывать неповиновение. Первым взбунтовался Татарстан, передает «Диалог.UA».

Местные власти отказываются выполнять федеральный закон РФ о переименовании должности «президента» республики в «главу». Госсовет Татарстана принял поправки к республиканской Конституции, согласно которым должность главы региона будет называться не «президент», а «раис», что переводится с арабского языка как «вождь, лидер, руководитель».

Важно, что, согласно решению Госсовета Татарстана, изменения вступят в силу только после 2025 года, когда истечет срок полномочий действующего президента Татарстана.

Налицо открытое неповиновение Москве со стороны республики, очевидно, желающей сохранить остатки своей национальной особенности и независимости.

Эта история сильно возмутила военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина), не скрывающего свои ультраправые, нацистские взгляды. Он в Telegram разразился гневным постом, в котором фактически спрогнозировал войну Татарстана с Москвой.

«Рукой подать до ханов и эмиров... А там, глядишь, республиканские министры получат красивый титул «паша», чиновники станут… кто «беем», а кто «агой», судей переименуют в «кади» («казы»), солдаты превратятся в «сарбазов», а русские - в «урусов». Потом подоспеет шариат вместо непонятного законодательства РФ… Может, даже снова на Москву в набеги ходить получится», - возмущался российский диверсант.

Конфликт прокомментировал российский политический обозреватель Анатолий Несмиян (Эль Мюрид) в Telegram. Он пришел к выводу, что Татарстан переиграл Кремль.

«Формально требование Центра будет удовлетворено, фактически особый статус татарстанского руководства остается, выделяя его среди всех прочих регионов», - рассказал эксперт.

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