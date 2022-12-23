Литовские пограничники обнаружили необычную контрабанду из Беларуси

Литовские пограничники обнаружили необычную контрабанду из Беларуси3
- 23.12.2022, 17:31
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Нелегальный груз даже не пытались замаскировать.
В четверг вечером литовские пограничники заметили подозрительный объект, плавающий в Немане, в пределах села Липлюнай Друскининкского самоуправления. Пограничники вытащили его из реки, пишет delfi.lt.
Выяснилось, что в пакете, завернутом в полиэтилен, находилось 1200 пачек сигарет Minsk Capital QS с белорусскими акцизными марками.
На этот раз лица, выгрузившие контрабанду на белорусском берегу, даже не трудились замаскировать груз льдом и снегом и не пытались сделать его похожим на лед, как это обычно делали в таких случаях до сих пор.
На этот раз контрабандисты прикрепили к коробкам из-под сигарет два пластиковых бака и наполнили их песком. Это было сделано для того, чтобы отрегулировать плавучесть груза, то есть чтобы он тонул в воде и не был замечен с берега, но в то же время течение Немана относило его в литовскую сторону.
Как это обычно бывает в таких случаях, к посылке прилагается GPS-навигатор. Только на этот раз белорусы выбрали не обычный GPS, а для животных. Их владельцы обычно используют такие устройства, чтобы контролировать маршрут движения своих питомцев и следить за тем, чтобы животные, как правило, собаки, не потерялись. Контрабандистам нужен был этот GPS, чтобы отслеживать сигареты, переносимые течением.
Они также прикрепили к грузу дистанционный дверной звонок. Таким образом контрабандисты застраховали себя от случаев, когда GPS показывал местонахождение груза с ошибкой или вообще переставал работать. Когда груз достиг берегов Литвы, ожидавшие его здесь подельники белорусов шли вдоль реки и нажимали на кнопку дистанционного вызова, чтобы его было проще обнаружить.
По данным литовских пограничников, контрабандисты беспрепятственно действуют на белорусской стороне и остаются «незамеченными» официальными лицами Беларуси.