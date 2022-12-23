Топ-5 новогодних вдохновляющих песен всех времен 23.12.2022, 17:43

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Эти треки знает практически каждый.

Музыка - это, пожалуй, главный элемент любого праздника, особенно когда речь идет о Новом году. Именно в эту ночь нам хочется веселья, танцев, развлечений и очень громко петь Happy New Year.

«Униан» называет пять новогодних песен всех времен, которые обязательно должны быть в плейлисте.

ABBA - Happy New Year

Happy New Year - песня шведской группы ABBA с их альбома 1980 года Super Trouper. Композиция стала популярной, и её часто можно услышать в канун Нового года, хотя текст песни местами не совсем веселый. В нем есть такие строки «Пусть хватит нам воли воплотить наши мечты, если же нет - то можем ложиться умирать».

Frank Sinatra - Let It Snow

Это одна из самых известных рождественских песен. Она была написана в далеком 1945 году. За это время ее успели перепеть множество артистов, в том числе и Фрэнк Синатра. Кроме того, этой мелодией заканчиваются боевики «Крепкий орешек» и «Крепкий орешек 2».

Celine Dion - Christmas Eve

Песня Christmas Eve в исполнении канадской певицы Селин Дион с альбома These are Special Times была выпущена в 2020 году. С момента релиза прошло уже два года, однако этот трек заряжает на праздничное настроение.

Wham! - Last Christmas

Эта песня была написана Джорджем Майклом, участником дуэта Wham!. Многие артисты ее перепевали, но идеально она звучала именно из уст дуэта. В январе 2021 года сингл спустя рекордные 36 лет после релиза поднялся на первое место в хит-параде Великобритании UK Singles Chart.

Boney M. - Jingle Bells

Изначально песня Jingle Bells была написана Джеймсом Лордом Пьерпонтом в 1857 году ко Дню благодарения и назвалась One Horse Open Sleigh, но с течением времени стала восприниматься как рождественская. Поговаривают, что именно этот трек был первым, который прозвучал из космоса в 1965 году.

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