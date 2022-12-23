Бойцы ВСУ показали эффективное использование самодельного дрона-камикадзе 23.12.2022, 17:43

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

Телеграмм-канал «UMFT – UA Military Flight team» опубликовал видео «суперэффективного» использования самодельного барражирующего боеприпаса подразделением «SIGNUM».

Ролик состоит из двух частей. Сначала показан оператор дрона в шлеме со специальными очками и совсем немного кусочек самого но-хау: вроде бы квадрокоптер с какой-то кустарной бомбой сверху.

Затем следуют кадры, снятые самим дроном. Судя по всему, он врезался в голову интервента на передовой враждебной позиции, после чего взорвался. Но сам взрыв камикадзе, очевидно, снять не мог.

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