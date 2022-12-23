Лукашенко снова летит в Россию

Лукашенко снова летит в Россию3
- 23.12.2022, 17:55
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С последней встречи диктатора с Путиным не прошло и недели.
Лукашенко направится в субботу, 24 декабря, с «рабочим визитом» в Россию, сообщил приближенный к пресс-службе белорусского диктатора телеграм-канал.
Отметим, что визит в Россию Лукашенко состоится менее чем через неделю после его «переговоров» в Минске.
Предыдущие «переговоры» Лукашенко и Путина прошли 19 декабря в Беларуси, после чего было заявлено о «судьбоносных решениях» и «более тесной интеграции».