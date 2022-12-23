Российская ДРГ пыталась проникнуть на Сумщину 1 23.12.2022, 18:10

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Двух ликвидировали, остальные сбежали в РФ.

На Сумщине украинские защитники вступили в бой с российской диверсионно-разведывательной группой, которая пересекла границу утром 22 декабря.

Российскую ДРГ уничтожила тероборона Сумщины, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«22 декабря, утром, до 10 российских военных пересекли линию государственной границы Украины. На территории Краснопольской громады, вблизи села Высокое, наши терробороновцы вступили в бой с российской ДРГ», - рассказал он.

По словам Живицкого, после короткого боя два оккупанта были ликвидированы, остальные бежали на территорию РФ.

«С нашей стороны обошлось без потерь. Спасибо нашим защитникам и защитницам за оборону», - отметил председатель ОВА.

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