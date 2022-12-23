«Сбережения храню в валюте, так как банкам не доверяю» 7 23.12.2022, 18:12

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Что белорусы делают со сбережениями в период скачков курсов.

Курсы валют — это один из тех финансовых и экономических показателей, за которыми жители Беларуси следят с пристальным вниманием. «Зеркало» спросило, как белорусы хранят свои сбережения сейчас и как себя ведут в период скачков курсов.

Гомельчанин Виктор (все имена собеседников изменены) рассказал, что все свои сбережения, пусть они и небольшие, хранит в иностранной валюте. Обычно делит сумму поровну на доллары и евро. После 2020 года, говорит, принципиально не держит деньги в банке, потому что «нет доверия и есть страх, что что-то случится». Когда летом и осенью евро стал дешеветь по отношению к доллару, Виктор, говорит, не стал менять валюту сбережений: надеялся, что ситуация вернется в прежнее состояние. «А если нет, то все равно не потеряю», — рассуждает он. Когда в декабре белорусский рубль стал дешеветь к европейской и американской валютам, в обменник мужчина не побежал. Причина простая — бежать туда было не с чем. К тому времени он успел обменять свободные деньги. В итоге он считает, что оказался в плюсе по сравнению с теми, кто покупал иностранные деньги уже после последнего снижения рубля к доллару.

Екатерина пошла в обменник 20 или 21 декабря — сразу после того, как увидела, что рубль дешевеет, и обменяла крупную сумму на доллары. Выбрала его, «потому что он дешевле евро».

«Сбережения храню в валюте, так как банкам не доверяю, или сразу что-то покупаю. Например, стройматериалы или что-то еще, оглядываясь на политико-экономическую ситуацию», — написал нам Анатолий.

Светлана переводит и хранит все деньги в долларах, а перед походом в магазин меняет необходимую сумму на рубли в приложении банка и делает нужную покупку. Она видит, что из-за колебаний курса изо дня в день продуктовая корзина меняется в стоимости. «Все сбережения также в долларах, менять обратно в рубли не планирую», — признается женщина.

Антонина рассказала, что на полставки работает на российскую фирму. Зарплату за эту работу ей переводят в российских рублях по курсу 3 белорусских рубля за 100 российских. «Я в банке их снимаю и на рынке или у знакомых меняю по 3,5 рубля. Получаю примерно плюс 450 рублей к заплате. У моей мамы вся зарплата меньше, чем я зарабатываю на курсе», — говорит она.

Отметим, что в Беларуси обмен валюты вне специально выделенных обменных пунктов — это административное нарушение, которое наказывается штрафом от 50 до 150 базовых величин.

Сейчас самый главный вопрос даже не в скачках курсов валют, а в высокой инфляции во всем мире, считает Сергей.

— К тому же, инвестиции в фондовый или криптовалютный рынок сейчас менее интересны, так как фондовые индексы всех экономик мира находятся в нисходящем тренде. Инфляция начала снижаться в США, но это может быть среднесрочный эффект, а все остальные экономики мира так или иначе «пляшут» от доллара и экономики США.

В связи с этим мужчина выбрал для себя два варианта. Половину средств он хранит наличными в долларах. Несмотря на инфляцию в 7,1%, эта валюта остается основной в мире и наиболее предсказуемой, объясняет он такое решение. Вторая часть средств находится на счете в брокерской компании. «В основном деньги просто ждут, когда фондовый и криптовалютный рынок пройдет этап рецессии», — делится деталями Сергей. В подходящее время он планирует использовать средства для инвестиций. Мужчина уточняет, что к такому управлению финансами следует подготовиться: знать законодательство, быть внимательным, чтобы не стать жертвой мошенников, и понимать особенности рынка и риски.

«Какие сбережения? Я едва умудряюсь дотянуть до следующей зарплаты! А хватает ее с каждым месяцем все меньше», — призналась Виктория.

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