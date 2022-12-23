В Кремле нашли «крайнего» в войне против Украины

В Кремле нашли «крайнего» в войне против Украины6
- 23.12.2022, 18:18
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Остался вопрос по форме.
Начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова Кремль, скорее всего, обвинит во всех провалах войны в Украине.
Военный эксперт, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.), генерал запаса Игорь Романенко считает, что путинскому режиму крайне необходимо найти крайнего, пишет FREEДОМ.
По словам Романенко, военная карьера Герасимова фактически завершена и его увольнение является лишь вопросом времени.
Он уверен, что Герасимова обвинят и в военных провалах, и в проблемах в армии РФ, в том числе по увеличению ее численности.
«Он станет официальным козлом отпущения в этой войне. Остался вопрос по форме… Это - резерв ожидания того момента, когда нужно будет четко назвать виновных. Виновные уже есть среди военных, они менялись, как-то там пара выпускалась», - подытожил Романенко.