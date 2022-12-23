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«МАЗ вырулил с пешеходной дорожки»

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  • 23.12.2022, 18:23
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«МАЗ вырулил с пешеходной дорожки»

Конфликт с коммунальщиком попал на видео.

Небезопасный маневр водителя снегоуборочного МАЗа попал на запись видеорегистратора читателя onliner.by Евгения. Коммунальщик выехал с пешеходной дорожки на проезжую часть прямо перед легковушкой. Далее между водителями случился конфликт.

Евгений поднимался с ул. Алибегова на пр. Дзержинского, когда по тротуару ехал МАЗ. Внезапно снегоуборочная техника выехала на пешеходный переход, чтобы свернуть на проезжую часть, прямо перед легковушкой. Евгений успел затормозить, после — подал звуковой сигнал.

— В ответ водитель без причины остановился, чем задержал весь поток машин. Тогда я объехал грузовик и остановился перед ним. Вышел и сделал замечание шоферу, напомнив ему, что он не пешеход. Но тот крикнул: «Я чищу тротуар, чтобы ты ходил спокойно!» – и послал меня. Такое поведения на дороге я считаю хамским и недопустимым, поэтому подал электронную жалобу в Мингорисполком. Ответа пока не получил.

Пункт 30 ПДД позволяет водителям ТС дорожно-эксплуатационной службы с включенным маячком оранжевого цвета в ходе выполнения работ на дороге отступать от требований знаков и разметки, а также выезжать на дорогу и съезжать с нее не только в установленных для этого местах. Однако лишь при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Маячок оранжевого цвета не дает преимущества и служит для привлечения внимания.

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