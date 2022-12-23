Как украсить дом на праздники: пять простых идей для новогоднего уюта 23.12.2022, 18:29

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Эти небольшие декоративные детали наполнят дом атмосферой праздника.

Если вы еще не украсили дом к праздникам - самое время начинать проявлять свой творческий потенциал. Украсить дом, конечно, можно только лампочками и поставить елку, но ТСН все же предлагаем расширить этот список, тем более, что существует много различных простых способов, которые наполнят дом уютом.

Венок из веток

Сделать такое украшение самому и задекорировать очень просто, но если хенд-мейд не для вас - венок можно купить. Они существуют абсолютно разные: из шишек, елок, искусственные, из бантов и веток. Украсить им можно входную дверь, стену в доме, повесить над обеденным столом или положить на него, ведь в качестве декора стола такой венок тоже замечательно впишется.

Носки с подарками

Эта традиция пришла к нам из Запада и мало кто развешивает носки у себя дома, а зря. В фильмах нам зачастую показывают, что вешать их нужно на камин, ведь по легенде, Санта-Клаус спускается по дымоходу и кладет подарок в носок. Но поскольку у нас в стране камины есть не у всех, от классического применения этого рождественского декора можно отклониться и повесить его на стену или на елку. Получится все равно красиво.

Ветки в доме

Особой атмосферы также придадут дому и живые ветки из елки, сосны или же кипариса. Насобирать их всегда можно в лесу, тем самым прекрасно проведя день на свежем воздухе. Разложите такие ветки на столе, оформите ими дверь или поставьте в вазу. Очень красиво ветки будут смотреться, если повесить на них еще и фонариками (для таких целей лучше использовать фонарики на батарейках).

Праздничная посуда

Кому-то может показаться, что покупать отдельный набор посуды - ненужная трата денег, но иногда милые тарелки с елками, снеговиками или другими праздничными символами лучше всего будут поднимать настроение и дарить новогоднюю атмосферу. Также красивая тематическая посуда может быть отличным подарком к празднику.

Рустик

Еще один простой способ украсить дом - собранные в лесу шишки, ведь из них можно самому сделать украшения или просто положить их в прозрачную или плетеную вазу, дополнив палочками корицы, сушеными цитрусами и свечами.

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