В США разработали гиперзвуковой ударный беспилотник 23.12.2022, 18:44

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Видеофакт.

Для ВВС США разрабатывают крупный гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат для разведывательных, наблюдательных и ударных задач. Проектом стоимостью 334 миллиона долларов занимается компания Leidos, он рассчитан на четыре года. Об этом сообщила компания Leidos на своем сайте, пишет «Апостроф».

Американские вооруженные силы прилагают максимум усилий, чтобы дать возможность своим системам вооружений достигать гиперзвуковых скоростей, превышающих скорость звука в пять раз.

Сегодня надежды возлагаются на такие проекты, как БПЛА Mayhem. Дрон сможет выполнять те боевые задачи, которые ранее возлагались на самолет SR-71 Blackbird. Журналисты предположили, Mayhem может иметь отношение к гиперзвуковому пилотируемому самолету SR-72 Lockheed Martin, прозванному в СМИ «сыном» SR-71 Blackbird, так как в Mayhem, может использоваться аналогичная двигательная установка «комбинированного цикла», делающая возможной работу гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД) на взлетно-посадочной, дозвуковой и даже сверхзвуковой скоростях.

- Перед Leidos стоит задача спроектировать и разработать версию большого класса, которая превосходит существующие воздушно-реактивные системы по дальности и грузоподъемности, — сказано в пресс-релизе.

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