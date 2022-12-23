Военного аналитика Егора Лебедка приговорили к пяти годам колонии 1 23.12.2022, 18:48

Фото: facebook.com/lebiadok

Компьютер политзаключенного «как средство совершения преступления» изъяли в «доход государства».

В Минском областном суде 23 декабря осудили политзаключенного Егора Лебедка по ч. 1 и ч. 2 ст. 361-4 Уголовного кодекса («Содействие экстремистской деятельности»). Судья Елена Мисник назначила военному аналитику 5 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима, сообщают правозащитники.

Егор Лебедок — военный аналитик, был задержан 13 июля 2022 года. Сначала его арестовали на 15 суток по ст. 24.3 КоАП («неповиновение»).

После отбытия административного ареста на свободу он не вышел, в провластных телеграм-каналах появилась информация, что Егор задержан по уголовному делу о «содействии экстремистской деятельности» за комментарии для «Еврорадио» (ч. 1 ст. 361-4 УК). Согласно материалам дела, Лебедок в апреле и мае 2022 года 2в целях обеспечения деятельности публичного деструктивного канала, информационную продукцию которого суд признал экстремистскими материалами, дал интервью представителю названного канала на тему проведения вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины и роли в ней Беларуси».

В октябре провластные каналы сообщили, что против Егора возбуждено еще одно уголовное дело по признаку повторности, и отметили, что «каждое интервью экстремистам образует отдельный состав преступления». Речь идет о ч. 2 ст. 361-4 УК («содействие экстремистской деятельности, совершенное повторно либо группой лиц»).

Рассмотрение судебного дела началось 14 декабря, 16 декабря процесс продолжился. А 23 декабря Егора осудили за дачу интервью на пять лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима.

Компьютер политзаключенного «как средство совершения преступления» был изъят в доход государства.

Поддержите политзаключенного: СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2, Егор Викторович Лебедок.

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