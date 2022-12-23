Больше 130 дополнительных поездов запускает БЖД на новогодние праздники 4 23.12.2022, 19:13

На международном сообщении добавят более 50 поездов, а на внутреннем - 80.

На новогодние и рождественские праздники Белорусская железная дорога запускает дополнительные поезда как по международным маршрутам, так и внутри страны, сообщает БЖД.

С 23 декабря 2022 года по 12 января 2023 года будут курсировать более 50 дополнительных поездов международного сообщения. В их числе такие востребованные как Минск - Москва, Брест - Москва, Минск - Санкт-Петербург.

С 25 декабря по 11 января назначен дополнительный поезд из Полоцка в Москву, а с 26 декабря по 12 января - из Москвы в Полоцк.

Помимо этого, дополнительные поезда № 229 Санкт-Петербург - Смоленск, № 230 Смоленск - Санкт-Петербург и № 243 Санкт-Петербург - Брянск будут следовать через территорию Беларуси с остановками в Городке, Витебске и Лиозно.

Внутри Беларуси запускают порядка 80 дополнительных поездов. Есть возможность купить билеты по маршрутам Минск - Гомель, Минск - Брест, Минск - Витебск, Минск - Гродно, Витебск - Брест, Минск - Пинск и Минск - Коммунары. Также назначены беспересадочные прицепные вагоны в сообщении Витебск - Гродно и Гродно - Кричев.

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