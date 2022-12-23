Лукашенко назначил главного военного связиста первым заместителем председателя Госкомвоенпрома
- 23.12.2022, 19:37
- 1,052
Олег Мищенко был назначен начальником связи Вооруженных Сил в июле 2017 года.
Лукашенко назначил генерал-майора Олега Мищенко первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета, освободив его от должности начальника связи Вооруженных Сил — начальника управления связи Генерального штаба ВС Беларуси. Об этом сообщает его пресс-служба.
Олег Мищенко прикомандирован к Государственному военно-промышленному комитету с оставлением его в кадрах Минобороны Беларуси.
Соответствующий указ Лукашенко подписал 23 декабря.
Олег Мищенко был назначен начальником связи Вооруженных Сил — начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил в июле 2017 года.