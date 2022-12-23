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Лукашенко назначил главного военного связиста первым заместителем председателя Госкомвоенпрома

  • 23.12.2022, 19:37
  • 1,052
Лукашенко назначил главного военного связиста первым заместителем председателя Госкомвоенпрома
Олег Мищенко

Олег Мищенко был назначен начальником связи Вооруженных Сил в июле 2017 года.

Лукашенко назначил генерал-майора Олега Мищенко первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета, освободив его от должности начальника связи Вооруженных Сил — начальника управления связи Генерального штаба ВС Беларуси. Об этом сообщает его пресс-служба.

Олег Мищенко прикомандирован к Государственному военно-промышленному комитету с оставлением его в кадрах Минобороны Беларуси.

Соответствующий указ Лукашенко подписал 23 декабря.

Олег Мищенко был назначен начальником связи Вооруженных Сил — начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил в июле 2017 года.

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