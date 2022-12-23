Путин потребовал за любые деньги срочно улучшить российское оружие 27 23.12.2022, 19:57

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Президент РФ заявил, что «нет никаких ограничений по финансированию».

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса необходимо в короткие сроки нарастить производство оружия и «значительно улучшить» его характеристики, заявил в пятницу президент Владимир Путин.

«Важнейшая, ключевая задача предприятий ОПК — обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами в требуемом объеме», — сказал Путин на совещании с руководством оборонных заводов в Туле.

«Кроме того, важно совершенствовать, значительно улучшать характеристики вооружений», — продолжил президент, добавив, что ждет «предложений» по решению «проблемных вопросов» и идей, как сделать так, «чтобы этих проблем было как можно меньше» (цитаты по «Интерфаксу»).

Выступая на коллегии Минобороны в среду, Путин заявил о готовности потратить любые деньги на производство оружия для армии, которая провалила блицкриг в Украине и увязла в долгой кровавой войне.

«У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит», — заверял президент, добавляя, что «соответствующие результаты должны достигаться».

После серии неудач в Украине, где, по западным данным, Россия потеряла половину танков и практически исчерпала запасы высокоточных ракет, Путин в ноябре приостановил действие госпрограммы вооружений (ГПВ) — опорного плана, на основании которого военно-промышленный комплекс работал последние годы. Была приостановлена разработка и новой ГПВ объемом 22 триллиона рублей, чтобы «пересмотреть приоритеты» исходя из опыта в Украине, рассказывал ранее источник «Ведомостей» в ОПК.

Запущенная в начале 2010х, а затем расширявшаяся каждые пять лет, госпрограмма производства оружия «съедала» ежегодно две трети оборонного бюджета. По плану к 2020 году в войска должны были поступить дивизионы танков «Армата», новый стратегический бомбардировщик, 600 самолетов и тысячи вертолетов, а доля современного вооружения должна была вырасти до 70%.

Но в Украину российская армия вошла на старой технике, с бумажными картами и за несколько месяцев исчерпала запасы высокоточных ракет. А после массовой мобилизации была вынуждена раздавать необученным солдатам орудия времен Великой отечественной войны.

В бюджет-2022 правительство России заложило 3,5 триллиона рублей расходов по статье «национальная оборона», из которых 2 триллиона приходилось на госпрограмму вооружений. В процессе эту сумму было решено увеличить на треть, до 4,7 триллиона рублей, а в бюджете-2023 — еще на 300 млрд рублей, до 5 трлн.

За два года бюджет потратит на «военную машину», таким образом, почти 10 трлн рублей, что в 7 раз больше годовых расходов федеральной казны на здравоохранение (1,4 трлн рублей), в 20 раз больше годового финансирования системы ЖКХ (0,5 трлн рублей) и почти в 1,5 тысячи раз выше суммы, которая выделяется на развитие собственного производства лекарств (6,7 млрд рублей в 2022 году).

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